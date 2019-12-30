Областные власти выставили на продажу багратионовский замок Прейсиш-Эйлау

Власти заявили о запуске конкурса по продаже замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Сообщается, что заявки на участие в нем уже начали принимать. Информация об этом появилась на региональном портале «Госзакупки».



После проведенной независимой экспертизы начальная цена за замок составила 6 млн 344 тысячи рублей. «Новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта», — сообщили «Новому Калининграду» в ведомстве.

В 2020 году в окрестностях замка планируется обустройство ландшафтного парка, которое предполагает воссоздание кирхи Прейсиш-Эйлау, а также включение окрестности озера Лангер в историко-культурный и рекреационный кластер. Благоустройство парка станет первым этапом комплексного преображения всей территории. В документации отмечается, что рекреационная зона планируется на берегу водоема, она же будет примыкать к восточной части кирхи.

Проектом предусматривается создание исторической экспозиции под открытым небом, в которой разместятся выставочные павильоны для современного искусства. Помимо этого, власти хотят видеть в парке пляж с местом для детского купания, спортивную зону с площадками для воркаута, паркура, футбола, баскетбола и скалолазания, а также экотропу. Кроме того, в кластере хотят создать смотровую площадку, посвященную периоду Тевтонского ордена. Планируется размещение ряда таких коммерческих объектов, как палатки с фастфудом, прокат велосипедов и лыж, воднолыжный парк, прокат лодок, байдарок и катамаранов, кинотеатр на воде и летнее кафе с террасой.

В июле 2018 года Агентство по имуществу области с третьей попытки нашло компанию, которая готова была заняться консервацией «Прейсиш-Эйлау». Стоимость контракта тогда составила 249,6 тыс. рублей. А в конце апреля 2019 года замок загорелся. Напомним, это уже не первый пожар на территории исторического объекта.