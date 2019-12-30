Власти Калининграда объявляют конкурс на лучшую концепцию Дня города-2020

Власти Калининграда объявляют конкурс на лучшую концепцию Дня города-2020
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Горвласти решили провести открытый конкурс на лучшую концепцию организации и проведения Дня города Калининграда в 2020 году. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Калининграда.

Документы на конкурс принимаются с 9 января по 7 февраля в городском МФЦ в здании мэрии. Согласно положению смотра, со своими идеями могут выступить общественные организации, учреждения, творческие коллективы, предприниматели и физлица старше 18 лет.

«Концепция проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, должна быть инновационной и реалистичной (речь о финансовой и технической реалистичности — прим. „Нового Калининграда“), отражать основную тему 2020 года в Российской Федерации — года памяти и славы и содержать мероприятия по задействованию творческих коллективов города в концертных программах и на интерактивных площадках», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Определить победителя конкурса обещают не позднее 20 февраля. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.



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