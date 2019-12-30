Роскомнадзор представил ТОП-10 самых популярных у пиратов российских фильмов за год

Роскомнадзор представил ТОП-10 самых популярных у пиратов российских фильмов за год
Фото / Новый Калининград
Все новости по теме: Интернет

Роскомнадзор составил ТОП-10 наиболее популярных отечественных фильмов и сериалов, правообладатели которых обращались в Мосгорсуд за защитой от интернет-пиратов в 2019 году. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фильмы отбирались по количеству интернет-страниц, доступ к которым был ограничен или пиратская копия которого была удалена администраторами сайта после уведомления Роскомнадзора. В 2019 году наибольшее количество пиратских копий было выявлено в Сети в рамках защиты авторских прав на кинофильм «Т-34». Фильм размещался на 830 пиратских сайтах. Многие их них удалили пиратскую копию после уведомления Роскомнадзора, доступ к другим был ограничен. В ходе защиты от пиратов семейной комедии «Дорогой папа» (второе место) работа велась в отношении 667 ресурсов, сериала «Ивановы-Ивановы» — 607 ресурсов.

Также в «десятку» вошли фильмы «Дылда», «Текст», «Аванпост», «Верность», сериалы «Кухня. Война за отель», «Полярный», мультфильм «Три богатыря и Наследница престола».

Отмечается, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к «пиратскому» интернет-ресурсу.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter