В Советске активист хотел устроить пикет на набережной. Его вызвали на беседу в ОВД

В Советске активист Риф Мухитов анонсировал одиночный пикет на торжественном открытии набережной у моста Королевы Луизы. Его вызвали в отдел полиции и предупредили о возможных последствиях.



За несколько дней до мероприятия в местном паблике в соцсетях появился пост о том, что известный своей активной общественной деятельностью советчанин Риф Мухитов намерен устроить пикет. Как рассказал «Новому Калининграду» Мухитов, он давно недоволен процессом реконструкции набережной: у него накопилась масса вопросов по данному объекту, на которые городские чиновники внятного ответа не дают. Советчанин подготовил плакат и планировал выйти с ним на одиночный пикет в расчете на то, что его заметят представители регионального правительства.

«Утром, за день до мероприятия, я зашел в приемную главы администрации Советска и оставил уведомление о намерении завтра на открытии набережной путем одиночного пикета задать вопросы губернатору. Не успел я выйти из здания администрации, как мне позвонил подполковник полиции и пригласил в отдел», — рассказал Мухитов.

По словам Мухитова, в отделе полиции с ним провел беседу замначальника по охране общественного порядка МО МВД «Советский» Александр Костюков. Активисту дали на подпись бумагу в которой говорилось, что он предупрежден о возможных последствиях своих действий и ознакомлен с положениями ФЗ 114 «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ 54 «О собраниях, митингах и демонстрациях».

«Мне сказали, что поскольку я планирую пикетировать в приграничной зоне, то должен был согласовать свою акцию пограничниками. А также, что мои действия могут быть приравнены к экстремизму», — пояснил Мухитов.

«Один из пунктов статье 8 Федерального закона 54 — это согласование с пограничными войсками, если этот пикет проходит в пограничной зоне. Набережная находится в 500-метровой зоне от границы, а значит это пограничная зона», — пояснил «Новому Калининграду» позицию правоохранительных органов Костюков.

Как уверяет активист, он попытался тут же согласовать свою акцию в погрануправлении ФСБ, но там ему сообщили, что заявку надо было подавать за 10 дней до мероприятия.

«В случае, если бы он без разрешения пограничной службы вышел на пикет, то его бы привлекли к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. И я ему, как должностное лицо, разъяснил весь порядок получения разрешения и ответственность административную и, уголовную в том числе за экстремистскую деятельность, которые ему могут грозить», — заявил Костюков.

Правда сам Мухитов посчитал, что на него оказали давление и пригрозили «приравнять к экстремистам», поэтому написал несколько гневных постов в соцсетях, но устраивать пикет все-таки не стал.