Власти попросил пока не выбрасывать мусор в контейнеры для раздельного сбора

Власти попросил пока не выбрасывать мусор в контейнеры для раздельного сбора
Facebook Администрации Калининграда
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В Калининграде пока не запущена система раздельного сбора мусора, поэтому власти просят пока воздержаться от того, чтобы выбрасывать мусор в новые контейнеры для раздельного сбора. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в Facebook.

«Раздельный сбор мусора в Калининграде ещё не работает. Региональный оператор только в январе сможет подписать договор на его вывоз. Контейнеры на 60-ти площадках в нашем городе установлены, но нужно чтобы его кто-то ещё оттуда вывозил (не на общий полигон). Тем не менее, видно желание многих людей уже сейчас выбросить отходы в новые контейнеры. Пожалуйста, пока не нужно этого делать», — отмечается в паблике администрации.

Власти временно договорились с предпринимателем Олегом Пауковым о вывозе мусора из переполненных контейнеров «по возможности».


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