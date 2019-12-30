В Калининградстате рассказали, сколько пенсионеров среди иностранных мигрантов

В Калининградстате рассказали, сколько пенсионеров среди иностранных мигрантов
Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

Большинству мигрантов из других государств, за счет которых на протяжении 2009-2018 годов прирастало население Калининградской области, было от 15 до 44 лет (52,4% от миграционного прироста). Тем не менее на людей старше 55 лет приходился 31% миграционного прироста или почти 14 тыс. человек. Такие данные опубликовал Калининградстат.

За счет зарубежной миграции людей старшего трудоспособного возраста население области за 10 лет выросло на 6680 человек. На них пришлось более 15% миграционного притока.

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