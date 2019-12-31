Неувядающая классика: россияне поделились с социологами своим новогодним меню

Неувядающая классика: россияне поделились с социологами своим новогодним меню
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Как и десять лет назад, самыми популярными блюдами в новогоднюю ночь в России будут салат «Оливье» (73%), мандарины (65%) и салат «Селедка под шубой» (60%) —. Треть россиян планируют поставить на стол холодец и икру (38% и 31% соответственно). Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ.

Также в ходе опроса социологи выяснили, что в этом году россияне планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем в 2009-м. Например, шампанское собираются пить 56% россиян — в 2009 году эта доля была выше и составляла 79%. Также снизилось и планируемое потребление вина — с 34% до 21% в 2019 году. Более чем в 2,5 раза снизилась доля тех, кто будет пить водку в новогоднюю ночь (с 42% до 15% в 2019 году). Также более чем в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые будут пить безалкогольные напитки — таких в 2019 году половина (52% против 34% в 2009 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 декабря 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.


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