Детский травматолог: не давайте своим детям петарды и не катайтесь на «ватрушках»

Детский травматолог: не давайте своим детям петарды и не катайтесь на «ватрушках»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев призывает россиян отказаться от катания на «ватрушках» и не давать маленьким детям самим взрывать петарды. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, в дни празднования Нового года в клинику нередко поступают дети со специфическими, так называемыми «новогодними» травмами, полученными, например, в результате запуска петард.

«Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно», — предупреждает врач.

Также медик напомнил о рисках катания на «ватрушках» в не предназначенных для этого местах. При этом «ватрушки» и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности. Травматолог настоятельно рекомендует «выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых-добрых санок, которые гораздо более маневренные».


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