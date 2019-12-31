«Попытайтесь себя обмануть»: диетолог поделился советами перед застольем

В новогоднюю ночь следует есть больше зеленых салатов и пить меньше алкоголя, хотя пробовать можно все. С такоми рекомендациями выступает главный диетолог Минздрава России, директор Института питания Виктор Тутельян, пишет «Интерфакс».

«Здоровым можно все, но по чуть-чуть, растягивать удовольствие, если не на всю ночь, хотя бы на полночи. Не переедать, не набрасываться голодным на еду. Есть больше овощей и фруктов, листового салата. С алкоголем осторожно, даже легкий алкоголь — это все равно алкоголь, его надо принимать с осторожностью, оглядываясь — а не много ли я выпил», — пояснил он.

Что касается людей с выявленными патологиями, то им «при всем желании расслабиться стоит соблюдать данные им рекомендации, которые уже отработаны с точки зрения диеты, может, лишь чуть-чуть отступая от них».

«Напомним общие правила: умеренность, умеренность и еще раз умеренность, сдержанность, попытайтесь себя обмануть», — подчеркнул он.

«Это самые банальные вещи, а так — радоваться, отдыхать, стол должен быть разнообразным, меньше жирного, суперсладкого. А если пробовать — то лучше действительно только пробовать, обманывать себя — начать нужно с салатов овощных, травяных, большой их объем, стакан воды выпить, чтобы чувство голода притупить, тогда можно уйти в общую трапезу, сильно не наедаясь. А то придешь вечером, за стол к 10, не ел днем, голодный, а все вкусно, красиво, вот и бросаешься интуитивно, салаты, жирное, нарезка, потом плохо будет», — предупредил диетолог.