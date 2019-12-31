Стало известно, кто возглавил рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году в очередной раз стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон. Он получил 3 млн 179 тыс. 777 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Как уточняет информагентство, пятерка российских лидеров ежегодного рейтинга остается стабильной с 2017 года: на втором месте по-прежнему премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (717 тыс. 965 упоминаний), на третьем — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (349 тыс. 478 упоминаний). Глава МИД РФ Сергей Лавров остался на четвертом месте (262 тыс. 449 упоминаний), мэр Москвы Сергей Собянин — на пятом (229 тыс. 180 ссылок).

В иностранной части рейтинга на первое место вышел Зеленский, чье имя с начала года упоминалось в прессе 1 млн 335 тыс. 643 раз. Американский лидер Дональд Трамп «потеснился» с первого на второе место (1 млн 319 тыс. 539 ссылок).

За ними следуют еще один украинский политик, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (третье место, 764 тыс. 44 упоминания), белорусский лидер Александр Лукашенко (четвертое место и 311 тыс. 488 ссылок), экс-президент Украины Виктор Янукович (пятая строчка, 214 тыс. 541), переместившийся с десятого места в 2018 году.

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