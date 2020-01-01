В новогодних мероприятиях в России приняли участие около 6,5 млн человек

В новогодних мероприятиях в России приняли участие около 6,5 млн человек
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Около 6,5 млн россиян принял участие в новогодних торжествах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Около 6,5 млн человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года. Во время празднования Нового года около 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел было задействовано для обеспечения правопорядка. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин«,- сказала ==официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, нарушений общественного порядка в ходе массовых мероприятий не допущено. «Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний», — заключила она.



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