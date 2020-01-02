В Славске в новогоднюю ночь произошла крупная авария на водопроводе (фото)

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В Славске в новогоднюю ночь произошла серьезная коммунальная авария, часть города осталась без тепла и горячей воды. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава муниципальной администрации Эдуард Кондратов.

На перекрёстке улиц Советской и Мира прорвало водопровод. «Серьёзность прорыва обсуждению не подлежала, так как вода начала подмывать проезжую часть и последствия могли быть непоправимыми. Срочным образом были „подняты на ноги“ все службы ЖКХ города и работа велась практически весь световой день, — отметил Кондратов. — При вскрытии было обнаружено, что труба на половину была перегнута и повреждена в то время, когда в городе строили канализационные сети, ремонт, конечно, никто не проводил, её просто засыпали землёй и вот теперь, как говорится, рвётся там, где тонко».

Тепло и водоснабжение в городе было восстановлено в среду. Администрация городского округа приняла решение о замене труб на проблемных участках водопроводной сети в Славске. «Проведено обследование канализации и в скором времени начнётся её ремонт, которому будет сопутствовать и ремонт водопроводной сети. Общая протяжённость канализационного коллектора требующий замены и ремонта составляет порядка 400 метров. Что касается задвижек, работа по их установке ведётся и половина задвижек установлена. Но, чугунные трубы водопровода, проложенные ещё при Советском Союзе очень сильно сопротивляются. Работы не оплачены и не будут оплачены пока не будут выполнены в полном объёме», — написал глава администрации муниципалитета.

Фото со страницы Эдуарда Кондратова в Facebook

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