В аптеках Литвы рассказали о высоком спросе на презервативы в новогодние каникулы

Самыми популярными товарами в литовских аптеках в предпраздничные и выходные дни стали таблетки от головной боли, препараты, улучшающие пищеварение, а также презервативы и средства контрацепции. Об этом в пятницу, 3 января, пишет Delfi со ссылкой на издание LNK.



Продажи презервативов увеличились 23 декабря, накануне рождественских каникул, второй пик спроса на средства контрацепции начался перед Новым годом. Кроме того, во второй день рождественских каникул в некоторых сетях аптек фиксировались рекордные продажи средств экстренной контрацепции, чего обычно не наблюдается. «Обычно в день продают 10-15 упаковок экстренной контрацепции, а на второй день Рождества продали 165», — приводит издание данные одной из сетей аптек.

Однако больше всего в праздники литовские аптеки продают таблеток от головной боли и препаратов для улучшения пищеварения. В то же время средства от простуды не пользуются высоким спросом.