Калининградская епархия опубликовала расписание рождественских богослужений

РПЦ опубликовала расписание рождественских богослужений в храмах Калининградской области, которые пройдут 6 и 7 января. В региональном центре праздничные службы пройдут в 12 храмах.
Кафедральный собор Христа Спасителя (пл. Победы)
6 января
08:00 — Царские часы, Вечерня, Литургия
18:00 — Всенощное бдение;
23.30 — Крестный ход;
00:00 — Божественная Литургия
7 января
10:00 — Божественная Литургия;
17:00 — Великая вечерня
Храм св. кн. Александра Невского (ул. А. Невского,8)
6 января
9:00 — Часы, литургия;
16:00 — Всенощное бдение;
23:30 —Божественная литургия
7 января
10:00 — Божественная Литургия;
11:30 — Праздничный молебен
Храм св. прп. Герасима Болдинского (ул. Колхозная)
6 января
8:30 — Часы, Литургия
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Божественная Литургия
7 января
10.00 — Божественная Литургия;
17.00 — Великая вечерня
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Киевская)
6 января
8.00 — Часы, Божественная Литургия;
17.00 —Всенощное бдение;
23.30 — Божественная Литургия
7 января
10.00 — Божественная Литургия;
12.00 — выступление воскресной школы;
Храм св. мц. Лидии (ул. Денисова 12/1)
6 января
9.00 — Часы, Божественная Литургия;
23:45 — Всенощное бдение и Божественная Литургия
7 января
12:00 — Праздничный молебен
12.30 — выступление воскресной школы;
Храм св. равноап. кн. Владимира (микр. Чкаловск)
6 января
10.00 — Часы, Божественная Литургия;
17.00 — Всенощное бдение;
00.00 — Божественная Литургия
7 января
10.00 — Божественная Литургия;
17.00 — Великая вечерня
Приход прп. Сергия Радонежского (пл. Калинина, 2)
6 января
9:00 — Часы. Божественная Литургия
17:00 — Всенощное бдение;
00.00 — Божественная Литургия
7 января
17.00 — Великая вечерня
Храм свт. Николая (ул. Артиллерийская)
7 января
14.00-Рождественский Молебен
Храм Архангела Гавриила (пр-т Мира)
6 января
8.00-Царские Часы, Божественная Литургия
17.00-Всенощное бдение
23.30-Божественная литургия
7 января
17.00-Великая вечерня
Храм Сретения Господня (ул. Интернациональная)
6 января
08.00 — Царские часы, Божественная Литургия;
17.00 — Всенощное бдение;
23.30 — Божественная Литургия
7 января
10:00 — Праздничный молебен
11.00 — выступление воскресной школы;
17.00 — Великая вечерня
Храм свт. Спиридона Тримифунтского (ул. Громовой)
6 января
9:00 — Царские часы, Божественная Литургия
22:00 — Всенощное Бдение
7 января
10.00 — Божественная Литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Панина)
6 января
09:00 — Царские часы, Божественная Литургия;
17.00 — Всенощное бдение;
00.00 — Божественная Литургия
7 января
10:00 — Божественная Литургия
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