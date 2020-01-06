Калининградская епархия опубликовала расписание рождественских богослужений

Калининградская епархия опубликовала расписание рождественских богослужений
Витали Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

РПЦ опубликовала расписание рождественских богослужений в храмах Калининградской области, которые пройдут 6 и 7 января. В региональном центре праздничные службы пройдут в 12 храмах.

Кафедральный собор Христа Спасителя (пл. Победы)

6 января

08:00 — Царские часы, Вечерня, Литургия

18:00 — Всенощное бдение;

23.30 — Крестный ход;

00:00 — Божественная Литургия

7 января

10:00 — Божественная Литургия;

17:00 — Великая вечерня


Храм св. кн. Александра Невского (ул. А. Невского,8)

6 января

9:00 — Часы, литургия;

16:00 — Всенощное бдение;

23:30 —Божественная литургия

7 января

10:00 — Божественная Литургия;

11:30 — Праздничный молебен


Храм св. прп. Герасима Болдинского (ул. Колхозная)

6 января

8:30 — Часы, Литургия

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Божественная Литургия

7 января

10.00 — Божественная Литургия;

17.00 — Великая вечерня


Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Киевская)

6 января

8.00 — Часы, Божественная Литургия;

17.00 —Всенощное бдение;

23.30 — Божественная Литургия

7 января

10.00 — Божественная Литургия;

12.00 — выступление воскресной школы;


Храм св. мц. Лидии (ул. Денисова 12/1)

6 января

9.00 — Часы, Божественная Литургия;

23:45 — Всенощное бдение и Божественная Литургия

7 января

12:00 — Праздничный молебен

12.30 — выступление воскресной школы;


Храм св. равноап. кн. Владимира (микр. Чкаловск)

6 января

10.00 — Часы, Божественная Литургия;

17.00 — Всенощное бдение;

00.00 — Божественная Литургия

7 января

10.00 — Божественная Литургия;

17.00 — Великая вечерня


Приход прп. Сергия Радонежского (пл. Калинина, 2)

6 января

9:00 — Часы. Божественная Литургия

17:00 — Всенощное бдение;

00.00 — Божественная Литургия

7 января

17.00 — Великая вечерня


Храм свт. Николая (ул. Артиллерийская)

7 января

14.00-Рождественский Молебен


Храм Архангела Гавриила (пр-т Мира)

6 января

8.00-Царские Часы, Божественная Литургия

17.00-Всенощное бдение

23.30-Божественная литургия

7 января

17.00-Великая вечерня


Храм Сретения Господня (ул. Интернациональная)

6 января

08.00 — Царские часы, Божественная Литургия;

17.00 — Всенощное бдение;

23.30 — Божественная Литургия

7 января

10:00 — Праздничный молебен

11.00 — выступление воскресной школы;

17.00 — Великая вечерня


Храм свт. Спиридона Тримифунтского (ул. Громовой)

6 января

9:00 — Царские часы, Божественная Литургия

22:00 — Всенощное Бдение

7 января

10.00 — Божественная Литургия


Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Панина)

6 января

09:00 — Царские часы, Божественная Литургия;

17.00 — Всенощное бдение;

00.00 — Божественная Литургия

7 января

10:00 — Божественная Литургия

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter