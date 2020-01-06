Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Скриншот официального трейлера картины "Джокер"
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Хоакин Феникс признан лучшим драматическим актером за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Об этом в понедельник, 6 января, сообщает «Интерфакс».

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

На награду в категории «Лучший драматический актёр» претендовали Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачные истории») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера.

Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Ранее картина была удостоена «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля.

В этом году «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм- комедия или мюзикл» получила картина «Однажды в... Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино.
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