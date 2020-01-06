В Калининграде спасатели вызволили застрявшего в чугунном радиаторе ежа

В Калининграде спасатели МЧС вызволили ежа, застрявшего в чугунном радиаторе центрального отопления. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, инцидент произошел в субботу, 4 января, на Московском проспекте.



По предварительной информации, в квартире проживает семья, занимающаяся разведением декоративных ежей. Пока родители отлучились, в доме оставались только две девочки-подростка. Один из питомцев вылез из клетки и забрался между ребер чугунной батареи. Там животное свернулось в клубок и застряло.

Работу выехавших по вызову сотрудников МЧС осложняло то обстоятельство, что при работающем отоплении распилить старый радиатор не представлялось возможным. Спасатели около 40 минут извлекали ежика из батареи при помощи подручных средств. Животное, которое в итоге все-таки спасли, во время работ не пострадало.