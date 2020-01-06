На калининградку завели уголовное дело за повторную продажу алкоголя подростку

На калининградку завели уголовное дело за повторную продажу алкоголя подростку
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в отношении продавщицы местного магазина возбуждено уголовное дело за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему покупателю. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ПДН ОМВД России по Ленинградскому району во время рейда выявили факт продажи спиртосодержащих напитков 16-летнему подростку.

По данным полиции 44-летняя женщина, работая продавцом в продуктовом магазине, не удостоверилась в совершеннолетии покупателя и продала ему алкоголь. Ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Она была привлечена к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ.

На этот раз в отношении работницы торговли возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция включает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

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