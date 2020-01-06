МВД отчиталось о блокировке 21 тысячи сайтов с информацией о наркотиках

В 2019 году в России ограничили доступ к 21 тысяче сайтов, где распространялась информация о наркотиках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Большая часть этих ресурсов зарегистрирована за пределами страны, утверждают в ведомстве.

В министерстве заявили, что всего рассмотрели более 37 тысяч жалоб на сайты, распространяющие подобную информацию. Около семи тысяч блокировок пришлось на торговые площадки по продаже наркотиков.

МВД подготовило законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. В ближайшее время в ведомстве собираются создать подразделение по борьбе с наркотиками в интернете.