Генсек ООН: геополитическая напряженность вышла на самый высокий уровень в столетии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что «геополитическая напряженность находится на самом высоком уровне в этом столетии», пишет во вторник, 7 января Reuters.

«Этот котел напряженности ведет к тому, что все больше и больше стран принимают непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и большим риском просчета», — цитирует издание Гутерриша. Такое заявление сделано на фоне напряженности на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом США и Ирана.

Гутерриш призвал мировых лидеров проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог.

Напряженность связана с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего при авиаударе США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада. Американские власти объяснили это угрозой американцам, которую представлял Сулеймани. Парламент Ирана принял законопроект, предлагающий признать армию США и Пентагон террористическими организациями.


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