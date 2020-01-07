Глава РПЦ связал закон о домашнем насилии с зависимостью от «иностранных новаций»

Глава РПЦ связал закон о домашнем насилии с зависимостью от «иностранных новаций»
Патриарх Кирилл. Виталий Невар / Новый Калининград
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Патриарх Кирилл считает, что появление законопроекта о профилактике семейно-бытового насилии является данью западной моде, сообщает во вторник, 7 января, «Интерфакс».

«Само понятие „семейно-бытовое насилие“ — это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа, — цитирует издание главу РПЦ. — Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах».

По мнению священнослужителя, подобные вторжения извне в семейные отношения несет негативные последствия. Он привел в пример советские времена, когда «были различные домовые комитеты, партийные организации».

«Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем?» — отметил патриарх.

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации в конце 2019 года. В нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

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