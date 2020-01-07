Россия потеряла несколько позиций в рейтинге привлекательности паспортов

Россия потеряла несколько позиций в рейтинге привлекательности паспортов
Виталий Невар / Новый Калинингра
Все новости по теме: Международные отношения

По итогам 2019 года Россия заняло 51-место в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Об этом во вторник, 7 января, пишет «Коммерсант».

Позиции стран определяются количеством государств мира, в которые ее граждане могут въезжать без виз. По состоянию на конец 2019 года граждане России могут посетить 118 стран без необходимости оформлять визу (или получить ее по прибытию).

В прошлом году Россия заключила безвизовые соглашения с четырьмя странами — Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. При этом российский паспорт больше не дает право на безвизовый въезд в Албанию, Бенин, Оман, Джибути и Сирию. В итоге Россия сместилась с 48 на 51 место.

Самыми свободными в перемещениях по миру остаются граждане Японии, которые могут посещать без визы 191 направление.

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