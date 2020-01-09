Подрядчик занимается устранением замечаний на набережной Нижнего озера

Работы в рамках муниципального контракта по благоустройству набережной Нижнего озера в областном центре выполнены к 9 января в полном объеме, сейчас подрядчик занимается устранением замечаний. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

«В последние дни 2019 года подрядчик смонтировал два туалета — № 1 (у ГТРК), № 2 (у Дома профсоюзов), выполнил работы по благоустройству прилегающей территории к туалетам (планировка грунта, устройство подходов из плитки), установил оборудование на площадке для тренажеров, на детской площадке (со стороны ул. Клинической), завершил ремонт лодочной станции с устройством лестничного спуска напротив Дома детского творчества», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2020 году благоустройство набережной планируется продолжить. В планах — обустройство лестницы с пандусом около памятника Маринеско и ремонт смотрового мостика между Домом творчества и памятником летчикам авиаполка «Нормандия — Неман». Эти работы не были включены в нынешний контракт.

Напомним, контракт на реконструкцию стоимостью 96 млн рублей в начале августа был заключен с компанией «Энергоцентр», учредителем которой является Наталья Петросова (такую же фамилию носит депутат горсовета Олег Петросов, получавший другие многомиллионные контракты).