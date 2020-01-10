Власти создают «национальную систему профессионального роста педагогов»

Власти создают «национальную систему профессионального роста педагогов»
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Образование

Правительство РФ утвердило распоряжение, которое позволит создать в России «национальную систему профессионального роста педагогических работников». Документ опубликован в пятницу

Согласно документу, с 2020 года планируется проводить ежегодный мониторинг школ на предмет обеспечения кадрами. По итогам будет составляться список самых востребованных учителей по конкретным предметам и прогноз потребности школ.

К маю 2020 года Минпросвещения и Минтруд на основе анализа регионального опыта должны подготовить предложения об усовершенствовании системы оплаты труда педагогов.

По всей стране хотят создать центры непрерывного повышения профмастерства педагогов. При этом сама система подготовки кадров должна измениться: запланированы поправки в вузовские образовательные стандарты и программы, усилится практическая составляющая.

Директора будут проходить аттестацию на соответствие должности, независимую оценку своих управленческих компетенций. Учителя будут сдавать новый квалификационный экзамен.

В 2021 году в пилотных регионах должна стартовать апробация новых моделей.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter