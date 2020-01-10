Власти создают «национальную систему профессионального роста педагогов»

Правительство РФ утвердило распоряжение, которое позволит создать в России «национальную систему профессионального роста педагогических работников». Документ опубликован в пятницу

Согласно документу, с 2020 года планируется проводить ежегодный мониторинг школ на предмет обеспечения кадрами. По итогам будет составляться список самых востребованных учителей по конкретным предметам и прогноз потребности школ.

К маю 2020 года Минпросвещения и Минтруд на основе анализа регионального опыта должны подготовить предложения об усовершенствовании системы оплаты труда педагогов.

По всей стране хотят создать центры непрерывного повышения профмастерства педагогов. При этом сама система подготовки кадров должна измениться: запланированы поправки в вузовские образовательные стандарты и программы, усилится практическая составляющая.

Директора будут проходить аттестацию на соответствие должности, независимую оценку своих управленческих компетенций. Учителя будут сдавать новый квалификационный экзамен.

В 2021 году в пилотных регионах должна стартовать апробация новых моделей.