Горвласти хотят перевести участки со складами на ул. Тихоненко в зону застройки

Горвласти хотят перевести участки со складами на ул. Тихоненко в зону застройки
Участки, планируемые к застройке. Скриншот «Яндекс. Карт»
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Администрация Калининграда объявила об «общественных обсуждениях» изменений в Правила землепользования и застройки. Речь о двух участках на ул. Тихоненко, в отношении которых намечено изменить территориальную зону, говорится на сайте мэрии.

Участки с кадастровыми номерами 39:15:000000:7475 и 39:15:110805:127 планируется вывести из производственно-коммерческой территориальной зоны и перевести в зону малоэтажной застройки. Отмечается, что материалы о планируемых изменениях с 31 января будут размещены в МФЦ на пл. Победы. 

Согласно данным публичной кадастровой карты, в настоящее время на данных участках расположены строения производственно-транспортной складской базы.

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