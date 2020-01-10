Горвласти хотят перевести участки со складами на ул. Тихоненко в зону застройки

Администрация Калининграда объявила об «общественных обсуждениях» изменений в Правила землепользования и застройки. Речь о двух участках на ул. Тихоненко, в отношении которых намечено изменить территориальную зону, говорится на сайте мэрии.



Участки с кадастровыми номерами 39:15:000000:7475 и 39:15:110805:127 планируется вывести из производственно-коммерческой территориальной зоны и перевести в зону малоэтажной застройки. Отмечается, что материалы о планируемых изменениях с 31 января будут размещены в МФЦ на пл. Победы.

Согласно данным публичной кадастровой карты, в настоящее время на данных участках расположены строения производственно-транспортной складской базы.