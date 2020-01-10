За новогодние каникулы на границе за провоз продуктов задержали 7 человек

С 1 по 9 января в пунктах пропуска через госграницу пресечено 7 попыток незаконного ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.



Отмечается, что всего обнаружено более 60 килограммов молочной и мясной продукции. Товары возвращены в Польшу и Литву. Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, заявили в Россельхознадзоре.