За новогодние каникулы на границе за провоз продуктов задержали 7 человек

За новогодние каникулы на границе за провоз продуктов задержали 7 человек
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

С 1 по 9 января в пунктах пропуска через госграницу пресечено 7 попыток незаконного ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что всего обнаружено более 60 килограммов молочной и мясной продукции. Товары возвращены в Польшу и Литву. Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, заявили в Россельхознадзоре.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter