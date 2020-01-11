Минобр России намерен ввести систему зачетов по некоторым школьным предметам

Минобр России намерен ввести систему зачетов по некоторым школьным предметам
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Школы смогут оценивать успехи детей в музыке, физкультуре и ИЗО по системе «зачет-незачет». Соответствующие изменения готовит Министерство просвещения России, сообщает в субботу «Российская газета» со ссылкой на профильного министра Ольгу Васильеву.

По ее словам, сейчас готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Однако выбор останется за школой, где смогут при желании оставить старую систему оценок.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на „отлично“ , но ставить „тройку“ в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — заявила министр.

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