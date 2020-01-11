Шестилетняя девочка из Калининграда приняла участие в съемках рекламы Gucci (фото)

Шестилетние девочка Алена из Калининграда и мальчик Леон из Санкт-Петербурга приняли участие в съемках рекламы Gucci сезона «весна-лето 2020». Об этом на странице в «Инстаграме» сообщило агентство Macaronis Kids, опубликовавшее первую фотографию кампании.

Как рассказала «Новому Калининграду» мама Алены Екатерина Мирошникова, основатель агентства Евгения Немиро сама нашла их в «Инстаграме» и предложила поучаствовать в проекте. «Она из Петербурга, и Алену до этого не видела. На тот момент моя дочь не снималась ни разу, если не считать фотосессий для семейного архива», — добавила мама девочки.

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Ladies and gentlemen, we did @gucci ???????? ! Kids casting by #macaroniskids ???????? ⠀ Впервые в истории бренда русские дети, наши ребята : Алена из Калининграда и Леон из Санкт-Петербурга участвовали в съёмках для @gucci благодаря #macaroniskids . Вы ещё не раз услышите эту сенсационную новость, и мы рады поделиться первой фотографией из Рима! ???????? Мы стали единственным в России модельным агентством, напрямую работающим с #Gucci ???????????????????? Поздравляем нас и родителей @leonmilasokol и @katya_marzipany ???????? ⠀ #guccikids #ss2020 #крошкимакарошки #топ #fashion #new #kids #casting

Публикация от Macaronis ❤️ Kids & Teens (@macaroniskids)

Съемки проходили в Италии. В «Инстаграме» агентства отмечается, что российские дети впервые в истории бренда приняли участие в рекламном проекте Gucci.


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