Шестилетняя девочка из Калининграда приняла участие в съемках рекламы Gucci (фото)

Шестилетние девочка Алена из Калининграда и мальчик Леон из Санкт-Петербурга приняли участие в съемках рекламы Gucci сезона «весна-лето 2020». Об этом на странице в «Инстаграме» сообщило агентство Macaronis Kids, опубликовавшее первую фотографию кампании.



Как рассказала «Новому Калининграду» мама Алены Екатерина Мирошникова, основатель агентства Евгения Немиро сама нашла их в «Инстаграме» и предложила поучаствовать в проекте. «Она из Петербурга, и Алену до этого не видела. На тот момент моя дочь не снималась ни разу, если не считать фотосессий для семейного архива», — добавила мама девочки.

Съемки проходили в Италии. В «Инстаграме» агентства отмечается, что российские дети впервые в истории бренда приняли участие в рекламном проекте Gucci.