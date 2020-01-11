В Зеленоградске вводится одностороннее движение на одной из главных прибрежных улиц

На ул. Гагарина в Зеленоградске с субботы, 11 января, вновь вводится одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает местная администрация на своем сайте.



Одностороннее движение возвращается в связи с открытием движения по ул. Ленина, на которой завершились ремонтные работы. Судя по опубликованным администрацией схемам, по ул. Гагарина можно будет ехать лишь в сторону выезда из города почти на всем ее протяжении — на участке от ул. Льва Толстого до ул. Приморской.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.