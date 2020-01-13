Напряженность и протесты: социологи выяснили, чего россияне ждут от 2020 года

Напряженность и протесты: социологи выяснили, чего россияне ждут от 2020 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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2020 год будет напряженным для экономики РФ. Такое мнение в опросе «Левада-Центра» озвучилил 57% россиян. Политическую напряженность прогнозируют 55% жителей России. При этом треть сограждан (31%) не ждут в наступившем году политической или экономической напряженности, пишет «Интерфакс».

Число респондентов, допускающих возможность массовых протестов в наступившем году, примерно равна количеству опрошенных, считающих подобное развитие событий невозможным: 45% участников считают протесты возможными, 47% придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме того, 65% уверены в том, что для них и их семей 2020 год окажется спокойным, 28% участников опроса думают, что в этом плане год будет напряженным.

Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.


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