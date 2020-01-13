СМИ узнали о планах Минтранса запретить водителям с судимостью работать таксистами

СМИ узнали о планах Минтранса запретить водителям с судимостью работать таксистами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ранее судимым гражданам хотят запретить работать водителями такси. Ряд соответствующих законопроектов уже разрабатывает Министерство транспорта России, сообщает «Российская газета».

По данным издания, в июле этого года планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов соответствующие поправки.

При этом требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на таксомоторные интернет-агрегаторы. В случае принятия и утверждения инициативы Минтранса при устройстве на работу у претендентов будут требовать справку об отсутствии судимости.


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