СМИ узнали о планах Минтранса запретить водителям с судимостью работать таксистами

Ранее судимым гражданам хотят запретить работать водителями такси. Ряд соответствующих законопроектов уже разрабатывает Министерство транспорта России, сообщает «Российская газета».

По данным издания, в июле этого года планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов соответствующие поправки.

При этом требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на таксомоторные интернет-агрегаторы. В случае принятия и утверждения инициативы Минтранса при устройстве на работу у претендентов будут требовать справку об отсутствии судимости.