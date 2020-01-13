В регионе утвержден график работы передвижной детской стоматологии

В Калининградской области утвержден график работы мобильного комплекса Городской детской стоматологической поликлиники на 2020 год. Об этом сообщается на сайте региональное министерства здравоохранения.



«Передвижной кабинет традиционно будет принимать ребят на территории региона в течение всего года. Его пациентами станут юные жители 10 муниципальных образований, а также двух детских социальных учреждений», — говорится в релизе ведомства.

Согласно графику весь март комплекс будет обслуживать детей в городе Немане, следующие два месяца стоматология будет базироваться в Зеленоградске, а потом отправится на месяц в Нестеров. Также в течение этого года передвижная стоматология посетит Пионерский, Светлогорск, Донское, Янтарный, Озерск, Ладушкин и Балтийск.

С информацией о точном графике работы комплекса можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

