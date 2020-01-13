В Росстате рассказали, как снизилась калорийность потребляемой калининградцами еды

В Росстате рассказали, как снизилась калорийность потребляемой калининградцами еды
Виталий Невар / Новый Калининград
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За 5 лет с 2014 по 2018 годы число калорий в продуктах, приобретаемых и потребляемых жителями Калининградской области, в среднем снизилось на 14,5%. Такие данные приводит Росстат по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в области.

Если в 2014 году в среднем житель области покупал и потреблял продуктов энергетической ценностью почти на 3 тыс. калорий в день, то к началу 2019 года калорийность еды снизилась до 2,55 тыс. калорий.

Произошло равномерное снижение объемов потребления и белков, и жиров, и углеводов (на 14-15%).

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