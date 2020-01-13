Путин предложил расширить перечень бюджетных трат на паллиативную помощь в регионах

Владимир Путин предлагает расширить для регионов перечень трат бюджетных денег, выделяемых на паллиативную помощь, а также позволить использовать для выездов патронажной помощи транспорт медорганизаций. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля списке поручений президента по итогам встречи с общественниками в Светлогорске.



«Представить предложения о возможности расширения с учетом региональных особенностей перечня направлений расходования бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, включающих в себя мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, а также предложения о возможности использования отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи имеющихся у медицинских организаций автотранспортных средств», — говорится в перечне поручений.

Согласно документу, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов необходимо сформулировать предложения до 1 июля 2020 года.

В июле 2019 года руководитель фонда «Нужна помощь» и директор информационного портала «Такие дела» Митя Алешковский во время своего визита в регион сообщил, что для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей в Калининградской области необходимым паллиативным уходом, требуется в год около 60 млн рублей.



В сентябре 2019 года глава фонда «Верю в чудо» София Лагутинская заявила, что в Калининградской области сложилась сложная ситуация с оказанием паллиативной помощи. Большая часть медперсонала и руководства медучреждений, по ее словам, «не имеют системного понятия, что это такое».