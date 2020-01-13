Путин предложил расширить перечень бюджетных трат на паллиативную помощь в регионах

Путин предложил расширить перечень бюджетных трат на паллиативную помощь в регионах
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Владимир Путин предлагает расширить для регионов перечень трат бюджетных денег, выделяемых на паллиативную помощь, а также позволить использовать для выездов патронажной помощи транспорт медорганизаций. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля списке поручений президента по итогам встречи с общественниками в Светлогорске.

«Представить предложения о возможности расширения с учетом региональных особенностей перечня направлений расходования бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, включающих в себя мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, а также предложения о возможности использования отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи имеющихся у медицинских организаций автотранспортных средств», — говорится в перечне поручений.

Согласно документу, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов необходимо сформулировать предложения до 1 июля 2020 года.


В июле 2019 года руководитель фонда «Нужна помощь» и директор информационного портала «Такие дела» Митя Алешковский во время своего визита в регион сообщил, что для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей в Калининградской области необходимым паллиативным уходом, требуется в год около 60 млн рублей.

В сентябре 2019 года глава фонда «Верю в чудо» София Лагутинская заявила, что в Калининградской области сложилась сложная ситуация с оказанием паллиативной помощи. Большая часть медперсонала и руководства медучреждений, по ее словам, «не имеют системного понятия, что это такое».

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter