Горвласти пригрозили судом фирмам, которые не высадили деревья взамен вырубленным

Горвласти пригрозили судом фирмам, которые не высадили деревья взамен вырубленным
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Администрация Калининграда намерена подать иски в суд на компании, которые вырубили деревья, но не высадили взамен новые. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным властей, с 2016 года и до сегодняшнего дня не исполнили своих обязательств по компенсационному озеленению 10 компаний. Все фирмы получили порубочные билеты и произвели вырубку по следующим адресам: ул. Герцена, ул. Аллея Смелых — Луганская, ул. Октябрьская, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Тенистая аллея, ул. Нансена, ул. Стрелецкая.

Согласно региональному закону «Об охране зеленых насаждений», в случаях вынужденного или незаконного уничтожения зеленых насаждений, кроме оплаты их стоимости, производится и компенсационное озеленение, напомнили в мэрии.

«Сведения о „должниках“ направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области для принятия мер административного воздействия, предусмотренных за невыполнение требований о проведении компенсационного озеленения. Для понуждения „должников“ к исполнению условий выданных порубочных билетов в части компенсационного озеленения администрация города готовит исковые заявления в суд», — отметили в пресс-службе.

За невыполнение требований о проведении компенсационного озеленения предусматривается штраф от 600 до 1 млн руб. для юридических лиц.

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