Росавиация снова отказала «Победе» в полетах по направлению Калининград — Париж

Росавиация отозвала у лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») допуск к выполнению пассажирских авиаперевозок по направлению Калининград — Париж. Соответствующий приказ размещен сайте ведомства.



Документ подписал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько 31 декабря 2019 года. Согласно приказу, у лоукостера отозван допуск, позволяющий летать 7 раз в неделю по направлению Калининград — Париж, по причине «невыполнения полетов в течение двух последовательных сезонов расписания ИАТА».

Как пояснили «Новому Калининграду» в Росавиации, данная формулировка означает, что «Победа» имела допуск, но не выполняла перелеты по данному направлению как минимум в течение предыдущего года (летнего и зимнего сезонов). При этом в ведомстве добавили, что данная ситуация могла сложиться и по независящим от авиаперевозчика причинам — например, были выбраны квоты по данному направлению, не удалось договориться по слотам или с иностранной стороной.

В авиакомпании «Победа» комментировать «Новому Калининграду» ситуацию с отзывом допуска отказались.

В декабре 2018 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный анонсировал рейсы в Париж четыре раза в неделю. Но в начале 2019 года в авиакомпании «Победа» заявили, что не планируют запускать рейсы из Калининграда в Париж раньше осени 2019 года, поскольку во время подготовки к сезону Росавиация отказалась выдать авиакомпании допуск к полетам по этому направлению. Тогда оказалось, что другими компаниями выбраны все квоты на рейсы между городами РФ и Франции.

В конце декабря 2018 Росавиация всё-таки разрешила «Победе» рейсы во Францию. Тогда же в Instagram губернатора Антона Алиханова появилось сообщение с фотографией аэропорта «Храброво» и текстом «скоро из Калининграда можно будет улететь в Париж». В октябре 2019 года главу региона в Instagram упрекнули в том, что он анонсировал на своей странице «скорый» запуск рейсов в столицу Франции, но этого так и не произошло.