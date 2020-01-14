В Калининграде стоматолог удалил женщине 13 зубов, но не смог объяснить зачем

В Калининграде стоматолог удалил женщине 13 зубов, но не смог объяснить зачем
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде женщине, проходившей стоматологическое лечение с дальнейшим протезированием в одной из клиник, удалили 13 зубов на нижней челюсти, но не смогли объяснить рациональность удаления. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Весной 2018 года женщина обратилась в клинику для протезирования. По составленному плану лечения пациентка была направлена к хирургу. Однако последний перед проведением манипуляций не проинформировал женщину о количестве удаляемых зубов: 9 штук с верхней челюсти и 13 с нижней. По медицинским показаниям необходимо было удалить зубы только с верхней челюсти для установления съемного протеза.

Спустя время, лечащий врач изготовила зубной протез по снятым слепкам на обе челюсти, однако верхняя часть его постоянно падала, а нижняя вызывала боль. Протезы были переданы в клинику для корректировки, но возвращены в непригодном для ношения состоянии. После чего лечащий врач стала уклоняться от общения с пациенткой.

Женщина пожаловалась в местный орган Росздравнадзора, который направил в адрес стоматологической клиники предостережение. Не добившись ответа от клиники и на досудебную претензию, пациентка обратилась в суд.

Суд установил, что женщина с планом протезирования ознакомлена не была, её подпись в медицинской карте отсутствует. Под сомнением оказался и вопрос необходимости тотального удаления зубов нижней челюсти: доказательств, которые бы подтвердили рациональность этого ответчиком представлено не было. Также он не смог опровергнуть доводы женщины о невозможности использования изготовленных протезов. Назначенная судом медицинская экспертиза показала, что ввиду длительного неношения протеза он действительно стал непригодным к использованию.

Суд взыскал с медицинского учреждения в пользу пострадавшей деньги в размере 128 тысяч 85 рублей (по договору о платных медуслугах — 60 390 рублей, моральная компенсация — 67 695 рублей). Решение было обжаловано ответчиком, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.



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