РЖД хотят удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя на вокзалах и в поездах

ОАО РЖД предложило увеличить вдвое штрафы за распитие алкогольных напитков и курение в неустановленных для этого местах на вокзалах и в поездах. Как сообщает «Коммерсант», об этом заявил на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству генеральный директор компании Дмитрий Пегов.



По данным издания, сейчас сумма подобных штрафов варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей. «Предлагаем на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров», — объяснил инициативу Пегов.

Также в РЖД предложили ввести в УК РФ статью за нападение пассажиров на проводников, а также установить штраф до 200 тыс. рублей. По оценкам компании, в 2019 году количество случаев нападения на проводников увеличилось на 27%.

Ранее РЖД выступили за ужесточение наказания за столкновения машин с поездами. Предлагаемую меру в компании также объяснили заботой о безопасности пассажиров.