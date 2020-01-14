Несмотря на обещание властей, автобусную и трамвайную остановки на Острове не совместили

Несмотря на обещание властей, автобусную и трамвайную остановки на Острове не совместили
Фото автобуса, останавившегося у синагоги, сделанное с остановки трамвая
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининграде на Октябрьском острове автобусы № 40 продолжают останавливаться у синагоги, несмотря на обещания властей объединить трамвайную и автобусную остановки. Об этом «Новому Калининграду» сообщили жители микрорайона.

Жители Острова испытывают серьезные неудобства из-за проблем с остановками: автобусная и трамвайная расположены в разных местах, и люди вынуждены перебегать от одной к другой, надеясь уехать.

«Несмотря на все наши многочисленные жалобы в горадминистрацию на неудобство нахождения остановок в разных местах, автобус № 40 по-прежнему проезжает мимо ожидающих его на привычном месте людей и останавливается у синагоги. Причем недавно я звонила в „Центр организации движения и пассажирских перевозок“. Там мне заявил начальник одного из отделов, что такого быть не должно и это ошибка водителя», — рассказала калининградка.

В декабре глава комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин пообещал, что «в ближайшее время» трамвайную и автобусную остановки, которые разнесли «в соответствии с рекомендациями по организации дорожного движения», совместят.


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