Гурьевск обошел Калининград в топ-10 самых комфортных для жизни городов России

Калининград и Гурьевск вошли в топ-10 самых комфортных для жизни городов России в 2019 году. Рейтинг был составлен сервисом Domofond на основании исследования общественного мнения россиян.



В опросе участвовали более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале утверждения, которые характеризуют безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, а также дорожную и социальную инфраструктуру, работу коммунальных служб и другие критерии комфортного существования.

Почти все места в топ-10 поделили между собой города трех регионов: Московского региона, Краснодарского края и Калининградской области. Последняя представлена двумя городами — самим Калининградом и Гурьевском. Причем Гурьевск обогнал областной центр на целых пять позиций.

В 2019-м на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. Третья строчка рейтинга у Ейска. Столица Чеченской Республики на четвертом месте. Следом за Грозным — на пятом месте — оказался Гурьевск. Последнее место в первой десятке занял Калининград с 6,9 балла. Он незначительно отстает от Ставрополя, Королева и Мытищ. И от столицы: Москва в этом году получила 7 баллов.

