В Калининграде на девять месяцев перекрывают съезд с Большой Окружной на ул. Челнокова

В Калининграде на девять месяцев перекрывают съезд с Большой Окружной на ул. Челнокова
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде намерены с 24 января по 30 октября закрыть движение транспорта съезд по съезду с Большой Окружной на ул. Генерала Челнокова. Об этом сообщается на официальной странице горадминистрации в Facebook.

По данным ведомства, за предстоящие девять месяцев должна быть построена дорога от ул. Планерной до Челнокова.

«Жители Сельмы уже подозревают, что через их район чкаловцы поедут в центр, а жители Чкаловска, в свою очередь, напоминают сельмовчанам о том, что именно через Чкаловск те станут ездить на море. Но плюсов от новой магистрали всё-таки больше», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что до реконструкции следующего участка Северного обхода и строительства новой развязки в районе Сельмы будет действовать временная схема выезда на Большую Окружную с новой дороги от Чкаловска (улицы Планерной). 



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