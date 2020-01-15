ВЦИОМ выяснил, где россияне встречали Новый год и что получили в подарок

Большинство россиян (76%) встретили 2020-й год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Это выяснилось в ходе всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ.

На празднование Нового года россияне потратили в среднем 14 446 рублей — на 4% больше, чем в прошлом году (13 870 р.). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — порядка 5 505 р.

В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными презентами стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).

73% опрошенных остались довольны тем, как они провели эти праздничные каникулы, что на 4% больше, чем в прошлом году. Чаще всего россияне ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%). При этом по сравнению с прошлым годом сократилась доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 21% до 15%. Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), ездили за город или на дачу (11%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 января 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.