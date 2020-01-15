В Минфине поддержали идею внедрения в России частных судебных приставов

Власти в России проработают идею создания института частных судебных приставов, которые займутся взысканиями долгов в пользу бизнеса. Об этом в среду, 15 января, сообщает РБК со ссылкой на рекомендацию из обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подготовленном Минфином.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — отмечается в документе.

Уточняется, что на первом этапе частные приставы должны заняться взысканиями в пользу юридических лиц, а за федералами останется взыскание долгов в пользу госорганов и физических лиц.

В России уже не в первый раз включают элементы частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения — по похожему принципу работают коллекторские организации и институт частного сыска, который позволяет разыскивать имущество должника или самого должника без помощи госведомств.

«Ввиду недостаточного их развития [эти элементы частного исполнения] не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств при сохранении аналогичных показателей результативности», — разъясняется в документе.