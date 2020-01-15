Минтруд расширил понятие «конфликт интересов» на экс-супругов и их родню

Минтруд расширил понятие «конфликт интересов» на экс-супругов и их родню
Виталий Невар / Новый Калининград

Минтруд РФ обобщил практику в сфере конфликта интересов. Теперь это понятие распространяется на разведенных супругов, работающих вместе, а также работающих в одном отделе департамента своячников. Информация об этом опубликована в обзоре практики в сфере конфликта интересов на сайте Минтруда.

В документе сообщается, что если супруги находятся в разводе, но продолжают совместную жизнь и воспитание детей, то работать вместе они не могут. Так, конфликт интересов будет признан, когда муж занимает должность начальника отдела в госоргане, а бывшая жена — директор фирмы-субподрядчика, которая выполняет работы для этого органа по различным договорам. В случившейся ситуации директор будет уволен за коррупционное правонарушение, а дальнейшими разбирательствами будут заниматься правоохранительные органы.

Также находиться в непосредственном подчинении теперь не могут своячники. Поскольку, если муж сестры жены находится в подчинении у начальника того же департамента, подобные ситуации позволяют злоупотреблять сразу несколькими факторами: количеством начислений премий, согласованием их размера с родственником-работодателем, необоснованным отсутствием на рабочем месте и многим другим. В Минтруде считают, что начальнику должны назначить выговор за такое «соседство» на работе, а своячника перевести «в другое структурное подразделение государственного органа».

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