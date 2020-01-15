Путин заявил о выплате материнского капитала за первого ребенка

Программа материнского капитала будет распространена на рождение первого ребенка. Как сообщает «Медуза», об этом объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, в среду, 15 января.



Также, по заявлению президента, материнский капитал при рождении второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей, до 616 тысяч 617 рублей. При этом программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года».

«Путин также объявил о других мерах, направленных на улучшение демографии в России, в том числе о выплатах на каждого ребенка возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных. По 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года», — пишет издание.



