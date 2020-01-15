Путин предложил ввести выплаты бедным семьям на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести выплаты бедным семьям на детей от трех до семи лет
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом она заявил в среду, 15 января, во время ежегодного послания Федеральному посланию. 

По словам главы страны, в том числе эта мера поможет решить демографическую проблему. При этом для введения выплат потребуются значительные денежные ресурсы и перерасчет бюджета.Путин призвал Правительство РФ и Госдуму как можно скорее внести в бюджет необходимые правки. 

Пока выплаты получают на детей до трех лет. 

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