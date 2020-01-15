«Мы никому не угрожаем»: президент рассказал про оружие нового поколения

В России разрабатывается уникальное оружие, которое обеспечит обороноспособность страны на ближайшие десятилетия. Такую информацию сообщил президент РФ Владимир Путин, в среду, 15 января, во время своего послания Федеральному собранию.

Глава государства объявил, что Россия впервые никого не догоняет в области ракетно-ядерного оружия, а является ведущей страной в этой отрасли. Президент добавил, что другим ведущим государствам только предстоит создавать оружие, которое есть у нас.

«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме», — сказал Путин в послании Федеральному собранию.