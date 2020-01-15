Назван процент отклонения заявок на кредиты в Калининградской области

Назван процент отклонения заявок на кредиты в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград.

В 2019 году в Калининградской области заметно выросла доля отклонения заявок на получение кредитов. Если в 2018 году не одобрялось 55,3% кредитных заявок, то в 2019 году доля таких решений выросла до 60,6% или на 5,3%. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Доля одобрения кредитных заявок падает по всей России (в среднем на 4,1%).

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд, -отмечают в НБКИ. — К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах».



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter