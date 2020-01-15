Назван процент отклонения заявок на кредиты в Калининградской области

В 2019 году в Калининградской области заметно выросла доля отклонения заявок на получение кредитов. Если в 2018 году не одобрялось 55,3% кредитных заявок, то в 2019 году доля таких решений выросла до 60,6% или на 5,3%. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.



Доля одобрения кредитных заявок падает по всей России (в среднем на 4,1%).

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд, -отмечают в НБКИ. — К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах».