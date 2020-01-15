Переработчик мусора: наши сверхприбыли — самое распространенное заблуждение

Переработчик мусора: наши сверхприбыли — самое распространенное заблуждение
Виталий Невар / Новый Калининград

Утверждение о том, что переработка отходов — высокорентабельный бизнес, не соответствует действительности. Такое заявление сделал в эфире адиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в среду замруководителя Регионального союза переработчиков отходов Марк Балановский.

«Это самое распространенное заблуждение, — сказал он. — Заработать можно там, где есть минимальные затраты и быстрая оборачиваемость денег. Например, на перевозке отходов: приобретение мусоровозов, перевозка из пункта А в пункт В, получение денег. То же самое с полигонами, а еще лучше со свалками: просто участок земли, один „вратарь“, который поднимает шлагбаум, и, соответственно, за каждую машину деньги какие-то идут. Все, что связано с переработкой отходов — это, во первых, очень большие капиталовложения, это очень суровые требования к тем отходам, которые поступают на эти предприятия — это очень рискованный и низкорентабельный бизнес», — прокомментировал Балановский. «А когда мы говорим, например, о продаже вторсырья...Ну, элементарно, у нас продажа полимерного вторсырья зависит от цен на нефть. И может варьироваться в разы [...] Полимеры — производное нефти. Цена нефти растет — дорожает вторсырье, цена падает — падает цена на вторсырье, и это абсолютно непрогнозируемые величины», — отметил переработчик.



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