В 2019 году россияне впервые потратили больше $1 млрд на мобильные приложения

В 2019 году россияне впервые потратили больше $1 млрд на мобильные приложения
Виталий Невар / Новый Калининград
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За прошедший год траты россиян на мобильные приложения впервые превысили $1 млрд. Об этом в среду, 15 января, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитиков App Annie. За прошедшие годы эта сумма выросла на 40%, составив $1,06 млрд.

По данным ведомства, аналитики подсчитывали пользовательские траты на подписку и приобретение платных опций, а также покупку приложений в интернет-магазинах App Store и Google. При этом скорость роста расходов пользователей из России в два раза опережают общемировые — пользователи за год вкладывались в мобильные сервисы 20% больше показателей 2018 года, общая сумма составила $120 млрд.

Среди мобильных игр россияне больше всего потратили на проект «Великий султан», а в числе остальных приложений оказался мобильный клиент, функционирующий в соцсети «ВКонтакте». Однако исследователи не раскрывают точных цифр.

Самым скачиваемым приложением за 2019 год у россиян стал WhatsApp, в нем же пользователи провели больше всего времени.Также отмечается, что российские пользователи стали тратить больше времени на приложения в телефоне: в 2017-м оно составляло 2,3 часа в день, в 2018-м — 1,9 часа, в 2019-м — 2,5 часа (по информации с устройств на базе Android). «Отдельно аналитики отмечают рост активности россиян в китайском приложении с короткими видео TikTok: за год российские пользователи стали проводить в нем на 860% больше времени», — сообщили в издании.


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