Опрос: за Путина готово голосовать рекордно низкое число россиян за последние годы

Опрос: за Путина готово голосовать рекордно низкое число россиян за последние годы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Если бы в России в ближайшие выходные состоялись президентские выборы за Владимира Путина проголосовали бы 38% процентов россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса, опубликованные в среду «Левада-Центром».

Согласно исследованию, это рекордно низкий показатель с 2014 года, когда он составлял 49%. К 2018 году он вырос до 57%, а затем стал снижаться.

Между тем, среди всех опрошенных 20% вообще не знают, за кого проголосовали бы, а 22% не стали бы этого делать вовсе. С ответом затруднились 6%.

Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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